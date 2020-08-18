طريقة وحيدة للتعاقد مع ميسي ..!

فجرت تقارير إعلامية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة الماضية، بإعلانها أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، طلب الرحيل عن برشلونة.

وزاد التزام ميسي والمقربين منه الصمت إزاء هذه الإشاعات، التكهنات حول مصير “البرغوث”، الذي يرتبط مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف العام المقبل.

ولكن إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أكدت أن ميسي لم يتحدث عن مصيره حتى الآن بدافع الحب تجاه الفريق الكتالوني، الذي لديه حالياً العديد من الملفات الساخنة على طاولته، موضحة أن برشلونة مطمئن أن عقد ميسي لا يتضمن أي ثغرات، بعدما انتهت المهلة التي تسمح له بالرحيل مجاناً هذا الصيف.

ويرى برشلونة أن الوسيلة الوحيدة حالياً لرحيل ميسي، هي تسديد الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة وعلى خلفية خسارته العريضة أمام بايرن ميونخ (2-8) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مقبل على ثورة في صفوفه، وقد كانت أولى القرارات أمس، بإقالة المدرب كيكي سيتين.

طباعة