شادي أبو شاش

يواجه أصحاب الشقق المسكونة مشكلات كثيرة حينما يقوم مالك السطح أو متعهد ما جديد بالحصول على رخص نظامية لتشييد طوابق إضافية على البناء المنجز والمسكون سابقاً ومنها عدم التزامه ومتابعته كامل الأعمال المشتركة المنجزة سابقاً من قبيل عدم إكساء البناء بالحجر من الخارج كما في الطوابق التي تحته والاكتفاء بالطينة العادية ما يجعل شكل البناء الخارجي غير موحد الطراز وقد يشوه شكل البناء ويسقط عنه جمالية معينة، وعدا عن الإزعاجات الكثيرة التي يتحملها السكان القدامى أثناء أعمال البناء والإكساء للطوابق الجديدة، هناك من المتعهدين من يقوم بمحاولة البناء بطوابق أخرى مخالفة ما يهدد سلامة البناء والسكان.

وعادة ما تكون هناك شروط في عقد شراء أي شقة بخصوص الأعمال المشتركة ومنها ما يتعلق بإكساء البناء من الخارج وقد يغفل الشاري عن وضع شرط استكمال الأعمال المشتركة من الخارج انسجاماً مع ما هو منجز سابقاً أو أنه يتغافل عن ذلك ليخفف من تكلفة وثمن شقته، ما يسبب الضرر للسكان القدامى.

مالك إحدى الشقق في مشروع السلام في أشرفية صحنايا برهان خادم الجامع قال: اشترينا هذا العقار (الشقة) منذ عام 2008 وعندما استلمناه كانت الخدمات الخارجية للبناء شبه كاملة وقالوا لنا: لكم الحق في نشر الغسيل على السطح وبإمكانكم وضع خزانات المازوت وغيره عليه كتجهيزات الطاقة الشمسية ولكنهم لم يملّكونا السطح، واتضح لنا منذ سنتين أن لديهم سند تمليك نظامياً بالسطح (لأصحاب المشروع) ثم قاموا ببيع الأسطح لمتعهدي بناء ومنها سطح بنائنا، موضحاً أن المالك الجديد للسطح حصل منذ سنتين على رخصة لتشييد طابقين إضافيين وأزال (ميدات) البناء على السطح، كما أزال أغطية المداخن أثناء العاصفة الشتوية في الشتاء المنصرم ما أدى إلى دخول مياه الأمطار إلى المداخن وتضرر البيوت، وأضاف: تحملنا الكثير من الإزعاجات أثناء تشييد هذين الطابقين لاسيما أصوات (الكومبريسات)، ثم اتضح لنا أنه يقوم بتشييد طابق ثالث إضافي بشكل مخالف ومن دون رخصة، مشيراً إلى أنه بموجب الرخصة الجيدة فإن السطح يعد ملكية مشتركة، وأضاف: لجأنا إلى البلدية التي أرسلت ورشة قامت بتكسير (البلوك)، وبعد شهر تقريباً أعاد المتعهد بناء البلوك فاشتكينا للبلدية مرة أخرى التي قامت بتكسير البلوك مرة أخرى من دون أن تهدم (العضايد) لعدم وجود (كومبريسات) لديها فاتجهنا إلى محافظة ريف دمشق وقدمنا شكوى جديدة مدعمة بالصور والوثائق، ولم تقصر المحافظة وخلال فترة وجيزة تمت إزالة (العضايد) كلها ولكنهم لم يزيلوا قضبان الحديد البارزة بين (الميدتين)، وتابع: بعد فترة قام المتعهد بتشييد عمودي بناء من جديد، فتواصلنا مع البلدية وقامت بإسقاطهما، موضحاً أنه حالياً لا توجد أعمدة ولكن قضبان الحديد بين الميدتين على السطح لا تزال موجودة.

وقال: مؤخراً فوجئنا بأن المتعهد يقوم بإكساء الجدران الخارجية للطابقين اللذين شيدهما بموجب رخصة بالطينة العادية وليس بتركيب حجر انسجاماً مع باقي شكل البناء الخارجي وبقية الطوابق تحته ما يشوه منظر البناء بالرغم من أنه قال لنا عندما بدأ بتشييدهما إنه سيقوم بتلبيس الطابقين بالرخام والغرانيت من الخارج.

ولفت إلى أن السكان تقدموا بشكوى إلى النيابة العامة، وقال: عملنا ضبطاً في المخفر فجاء المتعهد وكتب تعهداً على نفسه بأن يقوم بتبليط السطح وإعادة شكله إلى الوضع السابق خلال شهر وقد مضت خمسة أشهر ولم يفعل شيئاً ولدينا صور عن المعروض الذي قدمناه للنيابة العامة، واتضح لنا أن البلدية هي من كان يجب عليها أن تلزمه بالشكل الخارجي للبناء كي ينسجم مع ما قبله حينما وافقت له على الرخصة.

«تشرين» تواصلت مع رئيس بلدية أشرفية صحنايا مهند الحلبي الذي قال: إن كانت هناك أعمدة أو مواد بناء مخالفة على السطح سنزيلها مباشرة.

وبخصوص إكساء البناء من الخارج للطابقين الإضافيين، قال: دخلنا هنا في متاهة أخرى وهي من اختصاص القضاء، مشيراً إلى أن من يقوم بعملية شراء من المتعهد يفترض أن يحتوي عقد الشراء على شروط معينة بخصوص الأعمال المشتركة ومنها إكساء البناء الخارجي بالحجر وإذا لم ينفذ المتعهد هذه الشروط فيلجأ الشاري إلى القضاء.

وعن سؤالنا هل هناك دور للقانون بهذا الخصوص؟ وهل كان يفترض أن تشترط البلدية على المتعهد توحيد شكل البناء الخارجي قبل منحه الموافقة على رخصة بناء طابقين إضافيين قال: نحن عملنا متعلق فقط بـ«البيتون» وضابطة البناء والوجائب والمساحات المشيدة ولا نتدخل بالشكل الخارجي للبناء، مشيراً إلى أن البلدية مستعدة لاستقبال أصحاب الشكوى والتدخل بينهم وبين المتعهد لحل الموضوع ضمن الحدود القانونية.

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