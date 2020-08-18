قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار سيارة مفخخة

قتل ثلاثة إرهابيين من مرتزقة قوات الاحتلال التركي وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في قرية العدوانية المحتلة بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

وذكر مراسل “سانا” في الحسكة نقلاً عن مصادر محلية أن سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة إحدى نقاط مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية العدوانية غرب مدينة رأس العين ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من عربات قوات الاحتلال التركي هرعت إلى مكان الانفجار وباشرت بنقل القتلى والمصابين إلى داخل الأراضي التركية.

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