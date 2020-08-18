الصناعة تقدم الأوكسجين النقي مجاناً للمستوصفات الخيرية

مركزان الخليل

في خطوة جديدة من وزارة الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية لخطوط الإنتاج التي تتعامل مع الأوكسجين النقي، وإدخال خطي إنتاج في الشركة العامة لإنتاج الحديد والفولاذ في محافظة حماة قررت الوزارة تقديم مادة الأوكسجين النقي مجاناً إلى المستوصفات الخيرية في كل المحافظات، وذلك من أجل التخفيف من الأعباء على المؤسسات الصحية الحكومية من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة أخرى وخاصة بعد تفشي فيروس «كورونا» بصورة ملحوظة وظهور حاجة ملحة لمادة الأوكسجين.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها من أجل دعم المنظومة الصحية لمواجهة الأمراض الخطرة وخاصة وباء «كورونا»، وضرورة رفع جاهزية الحالة الصحية للمنشآت العامة والخاصة، ولاسيما لجهة تأمين الأدوية والمعقمات والكحول والتي زادت من طاقاتها الإنتاجية في شركات (تاميكو) و(السكر) وحتى شركات العنب من أجل تأمين المواد المطلوبة للوقاية الصحية..

حيث تم إرسال مئات الأطنان من الأدوية والمعقمات والكحول إلى المحافظات تم تسليمها إلى المشافي العامة والخاصة والفعاليات الأهلية، ومعظم الجهات العاملة في مجال القطاع الصحي والصناعي وغيره..

والوزارة مستمرة بدعم القطاع الصحي عبر المؤسسات والشركات المنتجة لتلك المواد، مع تنفيذ الخطط التي تكفل توسيع دائرة الإنتاج لتغطية حاجة السوق المحلية والاستغناء عن استيرادها.

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