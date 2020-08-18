كرة الطليعة خسرت الرهان و لم تسعد عشاقها

إبراهيم النمر

انتهى الموسم الكروي 2019-2020 وكرة الطليعة لم تقدم المأمول منها ولم تحاول التقدم نحو الأمام ولو خطوة واحدة.

بدأت مع المدرب عمار الشمالي وأنهت معه مرحلة الذهاب ليتم بعدها تعيين مدرب الشباب ياسر البني وتبدأ بعدها عملية التراجع نحو الخلف.

المركز التاسع بـ29 نقطة من 7 انتصارات و8 تعادلات و 11خسارة هي حصيلة الفريق خلال الموسم كاملاً، وبرز لديه هدافه المتألق محمد زينو الذي سجل 14 هدفاً بعد هداف الدوري، ونادي الجيش محمد الواكد الذي تصدر بـ20 هدفاً.

الزينو قدم موسماً مميزاً بشكل كبير بالرغم من العمر الزمني والفرق بينه وبين اللاعبين الآخرين، إلا أن ذلك لم يؤثر في مسيرة هذا اللاعب وكان الأفضل بين عناصر فريق الطليعة على الإطلاق خبرة « تكتيك», تمريرات حاسمة، لياقة بدنية عالية كل ذلك ساهم في المستوى المثالي الذي قدمه.

عدد من اللاعبين عكف عن متابعة المشوار مع الطليعة, أمثال: محمد عبادي، وشعيب العلي وغيرهما بحجة عدم دفع المستحقات المالية, ما جعل إدارة النادي تعتمد على العناصر الشابة من أبنائها.

وما رافق ذلك قبل مباراة تشرين بقضية اللاعب شعيب العلي الذي صرح بأن إدارة تشرين عرضت عليه الرشوة للتلاعب بنتيجة المباراة وأحيلت القضية لاتحاد الكرة الذي أصدر قراره منذ يومين بحرمان اللاعب المذكور من اللعب موسماً كاملاً لعدم كفاية الأدلة.

كنا نتمنى من اتحاد الكرة أن يكون قراره سابقاً أي منذ لحظة تقديم الاعتراض لا أن ينتظر حتى نهاية الدوري للبت في مثل قرار كهذا، ويدع حداً« للقيل والقال» ومجالاً للجميع للتحدث بالقضية، لكن مع نهاية الدوري فإن الطليعة لم يسعد عشاقه ومحبيه وخاصة بعدما ضمن مكانه المتوسط على اللائحة وأصبح يلعب لتأدية الواجب ليس إلا وهذا برسم إدارة الطليعة.

وفي الختام إن فريق الطليعة فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية واسعة جداً عليه أن يغير تفكيره واستراتيجيته نحو السير باتجاه مراكز المقدمة لا البقاء في مراكز وسط الترتيب.

طباعة