لاعب الرياضات الخاصة علي أسعد: أسعى لتحقيق إنجاز لسورية في الأولمبياد القادم

حاتم شحادة

بعد نجاحه في تحقيق معايير التأهيل الدولية للمشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ محققاً رقماً مقداره 11,71 في مسابقة رمي الكرة الحديدية لفئة المكفوفين في بطولة العالم في تونس، يتابع لاعبنا علي أسعد تحضيره للمشاركة في الأولمبياد عبر معسكر داخلي مكثف بإشراف المدرب مصعب عيشة.

وفي لقاء مع «تشرين» وعد علي أسعد بتحقيق إنجاز مميز لسورية في دورة الألعاب البارالمبية، منوهاً بدعم أهله وأصدقائه له في مسيرته الرياضية، إضافة إلى دعم اتحاد الرياضات الخاصة والاتحاد الرياضي العام.

وعن دور الرياضة في تخطي الإعاقة قال:

الرياضة ساهمت بشكل كبير في تقوية إرادتي وهي نقلتني من حال لأخرى، كما أنها منحتني جانباً مميزاً حيث أمدتني بقوة الشخصية والقوة النفسية إلى جانب القوة الجسدية، كما أن الإخلاص في العطاء والتمسك بالأمل أهم أسباب الاستمرارية في العطاء والتميز في المجال الرياضي.

وعن أبرز إنجازاته السابقة قال:

شاركت مؤخراً في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في دبي ونجحت في الحصول على المركز السادس، كما أن نجاحاتي لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط فأنا طالب في السنة الثانية في كلية العلوم السياسية بعدما كنت من المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية.

بدوره قال مصعب عيشة- مدرب اللاعب علي أسعد: إن المعسكر الداخلي مستمر حتى إقامة الأولمبياد بتمارين صباحية ومسائية في مدينة تشرين الرياضية، إلا أن ذلك لا يكفي فنحن بحاجة معسكرات خارجية حتى يستطيع اللاعب الاحتكاك مع لاعبين من المستوى نفسه.

وأوضح عيشة أن المعسكرات الخارجية المتوقفة حالياً بسبب تفشي وباء« كورونا» ستساعد علي أسعد على التطور بشكل أكبر حتى يستطيع كسر حاجز المنافسة، كما أنها تؤمّن له التمرن في ملاعب أكثر متقدماً.

وعن حظوظ اللاعب علي أسعد في المنافسة قال:

اللاعب علي أسعد يصنف حالياً في المركز الثاني آسيوياً, والثامن عالمياً وفترة الاستعداد المتبقية كفيلة بتحسين رقمه، ما يؤهله للمنافسة على إحدى الميداليات البراقة في الأولمبياد المقبل.

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