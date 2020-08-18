إقبال كبير على شراء الفروج المجمد في صالات «السورية للتجارة» بحماة

حماة - علي شاهر أحمد

في خطوة جديدة لـ«السورية للتجارة» تم طرح الفروج المجمد بسعر ٣٠٠٠ ليرة للكيلو في صالاتها بمحافظة حماة.

و أكد رياض زيود- مدير فرع «السورية للتجارة» أن الصالات تشهد إقبالاً كبيراً على شراء اللحوم لأن أسعارها أقل بكثير من أسعار السوق, مشيراً إلى أنه تم توفير اللحوم في ٤٠ صالةً فيها جمادات من إجمالي الصالات البالغ عددها ١٠٠ صالة في محافظة حماة.

و أشار زيود إلى أنه يتوفر في هذه الصالات لحم الخروف ويباع الكيلو بسعر ٨٥٠٠ ليرة, ولحم عجل بسعر ٧٥٠٠ ليرة, إضافة للفروج المجمد الذي يتراوح وزنه بين ١٨٠٠ – ٢٢٠٠ غرام, لافتاً إلى توفر لحم الفروج المفروم في هذه الصالات, والذي يباع بسعر ٥٠٠٠ ليرة للكيلو غرام.

اللافت إلى أن« السورية للتجارة» رفعت أسعارها في بداية الأسبوع الحالي عما كانت عليه إذ تم رفع سعر كيلو لحم العجل والخروف ١٠٠٠ ليرة، كما تم رفع أسعار المنظفات وبقية المواد و تجاوز سعر بعضها سعر مثيلاته في المحلات التجارية.

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