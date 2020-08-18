تعليق الصلوات في مساجد وكنائس الحسكة للوقاية من «كورونا»

الحسكة ــ خليل إقطيني

أصدرت مديرية الأوقاف في الحسكة قراراً يقضي بتعليق الصلوات الجماعية في كل مساجد المحافظة.

وذكر مدير الأوقاف – منصور حسن لـ«تشرين» أن قرار تعليق الصلوات الجماعية يندرج في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، لكي لا يتأذى أحد من المصلين، ومنعاً لانتشار المرض في المحافظة، وحرصاً من مديرية الأوقاف على أرواح سكان محافظة الحسكة.. وسيستمر القرار حتى إشعار آخر. أي حتى تعلن وزارة الصحة تراجع وباء «كوفيد 19» وتوافر إمكانية إقامة الصلوات الجماعية في المساجد من دون التسبب بأي أذى لأحد، وذلك في ظل تحقيق شرط التباعد المكاني وتطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا».

وأكد حسن أن مديرية الأوقاف قامت بالتعاون مع مجالس المدن والبلدان والبلديات وبعض الجمعيات الخيرية بتنفيذ حملة تعقيم في جميع مساجد المحافظة، كما تم خلال الفترة الماضية تطبيق إجراءات التباعد المكاني أثناء أداء الصلوات الجماعية.

ويبلغ عدد المساجد في محافظة الحسكة أكثر من 300 مسجد في مختلف أنحاء المحافظة.

وتماشياً مع هذا القرار وانسجاماً معه، قررت أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس من جانبها تعليق كل الصلوات الدينية والأنشطة الاجتماعية في جميع الكنائس والمؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية التابعة لها في جميع أنحاء محافظة الحسكة.

وقال مطران الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس نيافة المطران مار موريس عمسيح لـ«تشرين»: إن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، حيث ستقتصر الصلوات على القداديس فقط من دون مشاركة الرعايا المسيحيين، وستقوم الكنائس ببث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كإجراء احترازي، كما ستقتصر مراسم الجنازات في الكنائس على الكهنة وذوي المتوفى، من دون فتح صالات أو خيم عزاء حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً من المطرانية على عدم انتشار هذا الوباء في المحافظة.

وأكد عمسيح أن الأبرشية اتخذت هذا القرار التزاماً بالقرارات والتوجهات الحكومية الواجب اتخاذها للوقاية من وباء« كوفيد 19»، وفي هذا الإطار قامت الأبرشية بتعقيم جميع الكنائس والمؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية التابعة لها، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتشمل أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس, منطقتي الجزيرة والفرات بما فيها محافظة دير الزور المجاورة، وتضم محافظة الحسكة 20 كنيسة تابعة لأبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، من مجموع الكنائس الموجودة في المحافظة والبالغ عددها 50 كنيسة لمختلف الطوائف المسيحية.

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