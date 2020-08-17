الخارجية الفلسطينية تجدد إدانتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ولا سيما عمليات إطلاق النار المباشر على الفلسطينيين كما حصل اليوم في باب حطة بالقدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم نشرته وكالة وفا الفلسطينية أن إطلاق النار العشوائي على أبناء الشعب الفلسطيني دليل واضح على عنصرية الاحتلال الإسرائيلي كما حصل اليوم مع الشاب إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة.

ودعت الوزارة الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق تلك الجرائم ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين معربة عن استغرابها إزاء صمت المجتمع الدولي تجاه تلك الجرائم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الشعوب والازدواجية في تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وكان شاب فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بالقرب من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

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