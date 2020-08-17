عالمياً.. 776 ألف وفاة بكورونا والإصابات تقارب الـ 22 مليوناً

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 776 ألف شخص حول العالم منذ أن أعلن عن ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميترز المتتبع لمستجدات الفيروس أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن على مستوى العالم وصل إلى 21977308 والوفيات إلى 776065 في حين تعافى من المرض 14693370 شخصاً.

ولا تزال الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكورونا مطلع شباط الماضي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 173516 وفاة من أصل 5597137 إصابة وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء بتسجيلها 108536 وفاة من أصل 3359570 إصابة تليها الهند مع 51925 وفاة من أصل 2701604 إصابات ثم روسيا مع 15740 حالة وفاة من أصل 927745 إصابة.

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