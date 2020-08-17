الصين تدين الأمر التنفيذي الأمريكي بشأن “تيك توك”

أدانت الصين اليوم الأمر التنفيذي الأمريكي الذي يطالب شركة “بايت دانس” بتصفية أي ممتلكات لها تستخدمها في عمليات تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة خلال 90 يوماً موضحة أن ما يسمى بـ “الحرية والأمن” ليس سوى ذريعة لتبرير “سياسة مدافع الأسطول الرقمية” التي يتبعها بعض الساسة الأمريكيين.

وفي رده خلال مؤتمر صحفي على سؤال بشأن الدعاوى الواردة بالأمر التنفيذي الأمريكي قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن تيك توك فعل كل شيء يطلبه الجانب الأمريكي تقريبا لكنه ما زال لا يستطيع الإفلات من الابتزاز المقنع والتعسفي الذي يمارسه ضده بعض الأفراد الأمريكيين سعياً إلى تحقيق مكاسب سياسية أنانية مضيفاً.. “بعض الساسة الأمريكيين يصرون على تلفيق اتهامات لا أساس لها لخنق تيك توك”.

وأشار تشاو إلى استخدام الساسة الأمريكيين ما يسمى الأمن الوطني ذريعة لإثارة المشكلات وقمع الشركات غير الأمريكية وقال: “هذا السلوك التنمري الصارخ هو انتهاك سافر لمبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة وانتهاك للقواعد التجارية الدولية”.

ودعا المتحدث الصيني الولايات المتحدة.. “لتصحيح أخطائها فورا والتوقف عن تشويه صورة الصين والافتراء عليها والتوقف عن قمع شركات البلدان الأخرى دون أي أساس”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أول أمس مرسوماً يلزم مجموعة بايتدانس الصينية ببيع النشاطات الأمريكية لتطبيق “تيك توك” شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي خلال تسعين يوما في استمرار لسياساته العدائية والاستفزازية تجاه الصين وشركاتها.

طباعة