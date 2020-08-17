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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 28 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 17 آب 2020
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المجلس الأوروبي يدعو إلى تجنب التدخل الخارجي في شؤون بيلاروس
16 غارة جديدة للعدوان السعودي على مأرب والجوف
مسيّرة صغيرة تعترض طائرة ترامب الرئاسية
عبد اللهيان: الكيان الصهيوني سبب الاضطرابات في المنطقة
روما تسلّم موسكو مواطناً روسياً مطلوباً في الولايات المتحدة
موسكو: الوجود العسكري الأمريكي في بولندا يصعّد التوتر غرب روسيا
مئة شركة في مهرجان صُنع في سورية باللاذقية
تمديد حالة الطوارئ في بيروت حتى 18 أيلول القادم
قوى العدوان السعودي ترتكب 185 خرقاً لاتفاق وقف النار بالحديدة
توقيف مدير مخبز شطحة في حماة للتلاعب برغيف الخبز وتحويله علفاً