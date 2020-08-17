الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح مضاد لكورونا

منحت الإدارة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية أول براءة اختراع للقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” في الصين.

وتم تقديم براءة الاختراع لفريق بحث بالأكاديمية العسكرية للعلوم والتكنولوجيا وشركة كانسينو بيولوجيكس وهي شركة صينية للأدوية البيولوجية عالية التقنية وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية.

وطور الفريق لقاح كوفيد 19 المؤتلف مع اتخاذ الفيروس الغدي المعيب المعدل كعنصر ناقل.

وفي آذار الماضي أصبح هذا اللقاح أول لقاح في الصين يتم الموافقة على دخوله مرحلة التجارب السريرية.

وفقاً لملخص براءة الاختراع يظهر هذا اللقاح مناعة جيدة على نماذج من فئران التجارب ويستطيع تحفيز استجابة مناعية خلوية وخلطية قوية في فترة قصيرة من الزمن ويمكن إنتاجه سريعاً على نطاق واسع ليواجه تفشي كورونا.

وأنهى اللقاح الآن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية حيث تم تأكيد سلامته وقدرته على تحفيز المناعة وفقاً للتقرير.

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