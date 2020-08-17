المجلس الأوروبي يدعو إلى تجنب التدخل الخارجي في شؤون بيلاروس

أكد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أن الشعب البيلاروسي وحده من يمتلك الحق في تقرير مصيره داعياً إلى تجنب أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبيلاروس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميشيل قوله في رسالة إلى المشاركين في القمة الأوروبية المقرر عقدها في التاسع عشر من الشهر الجاري إن الشعب البيلاروسي يمتلك الحق في تقرير مصيره بنفسه.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى دعم المظاهرات في بيلاروس تمثل “النفاق بعينه” مطالبة إياه بدعم احتجاجات حركة “السترات الصفراء” في بلاده.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس رسميا في الـ 14 من آب الجاري فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة بالانتخابات التي جرت في الـ 9 من آب الجاري.

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