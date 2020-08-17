16 غارة جديدة للعدوان السعودي على مأرب والجوف

واصل طيران العدوان السعودي استهداف المناطق والأحياء السكنية في اليمن وشن 16 غارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على محافظتي مأرب والجوف خلفت أضراراً مادية بممتلكات المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سباً” عن مصدر أمني يمني قوله في تصريح اليوم أن “طيران العدوان السعودي شن 12 غارة على مديرية صرواح وغارتين على مديريتي مجزر وماهلية بمأرب”.

كما شن طيران العدوان غارتين على مديرية خب والشعف بالجوف ما أوقع أضراراً مادية جسيمة.

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