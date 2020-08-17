مسيّرة صغيرة تعترض طائرة ترامب الرئاسية

اعترض جسم غريب يبدو أنه طائرة صغيرة دون طيار طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية وكاد يصطدم بها لدى اقترابها من مطار قرب واشنطن.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية اليوم عن مصادر كانت على متن طائرة الرئاسة قولها إن الطائرة ذات اللونين الأصفر والأسود ظهرت على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية وشاهدها العديد من ركابها وكان ذلك قبل هبوط الطائرة بوقت قصير.

وقالت الوكالة إن جهاز الخدمة السرية لم يرد على طلب لتأكيد التقارير.

وفي حين أنه من الصعب على محققي سلامة الطيران التحقق من مثل هذه الأحداث العابرة إلا أنه يبدو أنها واحدة من بين آلاف حوادث السلامة التي تنطوي على مركبات دون طيار في الولايات المتحدة والتي أدت إلى نداءات من قبل وكالات إنفاذ القانون والأمن الداخلي لاتخاذ تدابير أكبر لكبح جماح استخدامها.

وبموجب اللوائح الفيدرالية الحالية يقتصر تحليق الطائرات دون طيار على مرأى من المشغل ولا يزيد ارتفاعها على 122 متراً فوق سطح الأرض دون أي استثناءات علماً أن نماذج تلك الطائرات الأكثر شيوعاً مزودة ببرامج صممت خصيصاً لمنع الرحلات طويلة المدى.

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