عبد اللهيان: الكيان الصهيوني سبب الاضطرابات في المنطقة

جدد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن الكيان الصهيوني هو سبب الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط والمسؤول عن المآسي الجسيمة التي تواجهها شعوبها.

وفي كلمة خلال ندوة دولية افتراضية نظمتها المؤسسة الباكستانية للدفاع عن فلسطين في مدينة كراتشي تحت عنوان “المقاومة ومواجهة الصهيونية العالمية” أشار عبد اللهيان وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن محور المقاومة متمسك بالدفاع عن قضية فلسطين وسيواصل تصديه للكيان الصهيوني “بكل ما لديه من قوة” لافتاً إلى أن تضحيات شهداء جبهة المقاومة وكل من ضحى بنفسه في سبيل الكفاح ضد الكيان الصهيوني وتحرير القدس الشريف لا ولن تنسى.

وقال عبد اللهيان أن ذلك اليوم الذي تطرد فيه قوات الاحتلال من الأراضي المحتلة ليس بعيداً.

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