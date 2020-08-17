إيطاليا: 320 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” و320 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الايطالية قولها إن إجمالي الوفيات ارتفع جراء الجائحة إلى 35 ألفاً و400 أما الحالات الإيجابية فبلغت اليوم 14 ألفا و867 في حين وصل العدد الكلي للمتعافين إلى 203 آلاف و968 بعد أن تماثل 182 شخصاً للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات إلى 810 بعد دخول 23 مريضاً بين أمس واليوم بينهم 58 بغرف العناية المركزة.

ووفقاً لبيانات اليوم وصل مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط الماضي إلى 254 ألفاً و235.

طباعة