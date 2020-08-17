روما تسلّم موسكو مواطناً روسياً مطلوباً في الولايات المتحدة

سلّمت السلطات الإيطالية موسكو مواطناً روسياً مطلوباً للولايات المتحدة الأمريكية بتهمة التجسس وذلك بقرار من وزارة العدل الإيطالية.

وكان الأمن الإيطالي احتجز الروسي ألكسندر كورشونوف وهو مدير قسم تطوير المشاريع في الشركة المتحدة الروسية لصناعة المحركات في مدينة نابولي في أواخر آب الماضي بناء على طلب من الجانب الأمريكي.

ونقلت سبوتنيك عن محامي كورشونوف جان دمينيكو كايازا قوله للصحفيين اليوم إن موكله عاد إلى موسكو أواخر تموز الماضي ورافقه عناصر من الأمن الروسي وهو رهن الاعتقال.

وكانت موسكو عبرت في أيلول الماضي عن احتجاجها للخارجية الأمريكية على توقيف كورشونوف في إيطاليا بطلب أمريكي بتهمة محاولة سرقة سر تجاري من إحدى الشركات الأمريكية.

ويعد تصرف إيطاليا خروجاً على المألوف في مثل هذه الحالات إذ جرت العادة أن تلبي الدول الغربية طلبات واشنطن فيما يتعلق باحتجاز المواطنين الروس.

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