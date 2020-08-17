موسكو: الوجود العسكري الأمريكي في بولندا يصعّد التوتر غرب روسيا

جدّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التأكيد على أن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في بولندا من شأنه أن يتسبب بتصعيد التوتر على الحدود الغربية لروسيا.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها تعليقاً على توقيع اتفاق بين واشنطن ووارسو يوم السبت الماضي لزيادة الوجود العسكري الأمريكي في بولندا: زيادة الوجود العسكري الأمريكي في بولندا لا يحل مشكلات الأمن بل على العكس يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب على الحدود الروسية ويسهم بتصعيد التوتر ويزيد من مخاطر وقوع حوادث غير مقصودة.

وأضافت زاخاروفا: إن مزاعم حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأن التوسع العسكري لا يتسم بطابع مهم محاولة لتشوية الواقع .. تنفيذ الاتفاقية الأمريكية البولندية سيعزز الإمكانات الهجومية للقوات الأمريكية في بولندا.

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