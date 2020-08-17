دورة مجانية في اللغة الآرامية بمعلولا

أعلن المعهد العالي للغات في جامعة دمشق اليوم عن إقامة دورة مجانية لتعليم اللغة الآرامية بمركز المعهد في مدينة معلولا بريف دمشق اعتباراً من السابع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر لأسبوعين.

ولفت عميد المعهد الدكتور نايف الياسين في تصريح لـ سانا إلى أن الدورة هي الثانية التي يقيمها المعهد خلال الصيف الحالي في معلولا انطلاقاً من أهمية اللغة الآرامية في تاريخ سورية والمنطقة ودعمها والتشجيع على تعلمها والحفاظ عليها كإرث ثقافي يتناقله الأبناء على مدى أكثر من ثلاثة آلاف عام.

وبين الدكتور الياسين أن المعهد قرر إقامة هذه الدورات في معلولا حيث الارتباط الوثيق بين هذه اللغة والمدينة التي ما زال سكانها يتكلمون بها حتى اليوم في ظاهرة فريدة لافتاً إلى أن اللغة الآرامية كانت اللغة السائدة والأوسع انتشاراً خلال القرن السادس قبل الميلاد إضافة إلى أنها لغة السيد المسيح.

وحدد المعهد موعد التسجيل للدورة خلال يومي الـ 25 والـ 26 من الشهر الجاري في مركز المعهد بمعلولا أو من خلال التواصل مع قسم اللغات بالمعهد في دمشق مبيناً أن التسجيل متاح لكل الأعمار.

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