توقيف مدير مخبز شطحة في حماة للتلاعب برغيف الخبز وتحويله علفاً

سامي عيسى

توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن ضبط مادة الدقيق التمويني ومراقبة استهلاكها بوجهتها الصحيحة في إنتاج رغيف الخبز ومنع المتاجرة به مازال العمل بها مستمراً بدليل أن عناصر حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بحماة تمكنوا من ضبط تلاعب في عمل مخبز شطحة الآلي، حيث تم تهريب كمية /250/كغ من العجين ضمن سيارة سوزوكي إلى إحدى المسامك الخاصة كطعام للأسماك.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة زياد كوسا أن عناصر المديرية ضبطوا أيضاً نحو /350/كغ من الخبز العلفي غير مسجلة بقيود المخبز، فتم توقيف سائق السوزوكي ناقل العجين المهرب الذي يعمل في (السورية للمخابز) وأحيل إلى فرع الأمن الجنائي لاستكمال التحقيق .

وأوضح أنه بناء على معطيات التحقيق واعترافات السائق تم توقيف / 4/ من العاملين، من بينهم مدير المخبز و تم تنظيم الضبط التمويني بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات و الإجراءات القانونية اللازمة.

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