شخصيات روسية تدين سرقة الاحتلال الأمريكي ومجموعات (قسد) للنفط السوري

أدان عدد من قدماء المحاربين الروس في سورية ما ترتكبه قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات (قسد) المدعومة منها من أعمال سرقة للنفط من مناطق الجزيرة السورية.

وفي مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم أعرب يوري باسيف عن شجبه للسلوك العدواني الأمريكي ضد سورية وقال: من غير المقبول أن تقوم دولة ما لا علاقة لها بسورية بفرض عقوبات على الشعب السوري والتدخل في شؤون حياته.

وأضاف باسيف: أن هذا السلوك التخريبي العدائي الذي تنتهجه الولايات المتحدة مباشرة وعبر أدواتها المحلية يتنافى مع العلاقات الطبيعية بين الشعوب ويتناقض مع القواعد والأعراف الدولية ويعتبر سلوكاً غير إنساني.

بدوره اعتبر ألكسندر لوبيموف في مقابلة مماثلة أن الولايات المتحدة وأعوانها في المنطقة يقومون بسرقة خيرات الشعب السوري ويستخدمون الإرهاب الاقتصادي ضده بما في ذلك في ظروف انتشار وباء كورونا.

بدوره قال سيرغي غيكافي: أن سورية أصبحت بالنسبة لنا وطننا الثاني الذي وهبناه قسطاً من شبابنا وأن سيادة واستقلال سورية كانا وسيبقيان هاجساً حياً يومياً بالنسبة لنا، مضيفاً أن السياسة الأمريكية الهادفة اليوم إلى تجزئة سورية ستفشل حتماً مهما بلغ الحقد الأمريكي وأدواته ضد الشعب السوري مثلما فشلت هي وأدواتها في الثمانينات من القرن الماضي في النيل من مكانة سورية في العالم.

وأكد غيكافي أن سورية ستبقى بالنسبة لروسيا دولة صديقة وحليفة في الحرب ضد الإرهاب الدولي وفي التصدي للسياسات الاستعمارية في الشرق الأوسط والدفاع عن القوانين الدولية.

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