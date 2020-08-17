لوكاشينكو: الحاجة لاعتماد دستور جديد لبيلاروس عن طريق الاستفتاء

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الحاجة إلى إقرار دستور جديد للبلاد عن طريق الاستفتاء وإمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للدستور الجديد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لوكاشينكو قوله خلال حديث مع فريق عمل مصنع مينسك لعربات النقل.. “علينا إعادة توزيع السلطة في البلاد من خلال العملية الدستورية وليس من خلال الضغط ومظاهرات الشوارع” مضيفا.. “لا يمكننا إعطاء هذا الدستور للمجهول لأنها ستكون كارثة”.

وأبدى لوكاشينكو استعداده لتقاسم الصلاحيات الرئاسية مؤءكدا في الوقت نفسه ان ذلك لن يكون “تحت الضغط أو عبر الشارع”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية فى بيلاروس أكدت رسميا في الـ 14 من اب الجاري فوز الرئيس الحالى الكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة بالانتخابات التي جرت في الـ 9 من آب الجاري.

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