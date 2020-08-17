مبادرة لتوزيع الكمامات على المواطنين والطلبة الجامعيين في حمص

أطلق المشفى الأهلي التخصصي في حي الزهراء بحمص مبادرة أهلية لتوزيع الكمامات مجانا على طلاب الجامعة والأهالي في الأحياء المحيطة بالمشفى.

وأوضح الدكتور سعيد عيسى مدير المشفى الأهلي في تصريح لمراسلة سانا أن فكرة المبادرة تزامنت مع بدء الامتحانات الجامعية بهدف تشجيع المواطنين على ارتداء الكمامة كعامل وقاية في ظل الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد.

وأشار عيسى إلى أنه تم تجهيز مستلزمات الحملة عبر إحداث ورشة خياطة لتصنيع الكمامات القماشية القابلة للغسيل والاستخدام المتكرر وتخصيص سيارة مع فريق تطوعي من الكادر الصحي مدرب لأداء مهامه في توزيع الكمامات على الطلاب والأهالي وشرح طرق استخدامها وأهمية ارتدائها ودورها في حمايتهم من العدوى.

وأضاف عيسى أنه تم توزيع 15 الف كمامة مع بروشورات توعية على مدى خمسة أيام ضمن عدة محاور شملت الأحياء القريبة من المشفى ومداخل جامعة البعث لافتا إلى أنه يتم التخطيط حاليا لإطلاق مبادرة أوسع مع اقتراب افتتاح المدارس لتشمل طلاب المدارس في الحي والأحياء المحيطة وتشمل 50 مدرسة حيث سيتم تصنيع الكمامات القماشية بقياسات مختلفة وألوان جذابة تراعي الفئة العمرية للطلاب.

المتطوع ابراهيم ونوس المسؤول عن ورشة تصنيع الكمامات بين أن الخامة الأساسية للكمامات تم تجريبها ضمن المشفى وقابلة للتعقيم والغسيل وتوفر الحماية اللازمة لمدة تقارب الشهر حسب الاستخدام مبينا أن تكلفة الكمامة الواحدة بلغت مئة ليرة.

بدورها أشارت الممرضة راميا عثمان من أعضاء فريق المبادرة إلى دور اهمية حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام وسائل السلامة العامة بالتزامن مع انطلاق الامتحانات الجامعية واقتراب العام الدراسي.

من جهتها لفتت المتطوعة عبير الغجر إلى التزام الطلاب بارتداء الكمامات الموزعة عليهم مما يعكس حالة الوعي المجتمعي بأهمية اتباع الأساليب الصحية السليمة وخاصة أثناء الوجود في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العامة.

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