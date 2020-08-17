مبادرات محلية لتصنيع «الكمامات» لمواجهة وباء كورونا والغلاء في القلمون

ريف دمشق – عــلام العــبد

في ظل الانتشار الذي بدأ وباء كورونا يسجله على امتداد الساحة السورية أصبحت «الكمامات» بأشكالها وأنواعها المختلفة هي البضاعة الأكثر طلباً ورواجاً بين أوساط المجتمع كافة في المحافظات هذه الأيام، بعد أن دخل حيّز التنفيذ إلزام الأشخاص الذين يراجعون الدوائر الرسمية بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وسجلت «تشرين» إقبالاً كثيفاً في القلمون الغربي في محافظة ريف دمشق على اقتناء الكمامات الطبية الواقية، وربما هذا ما دفع بعض الفعاليات والجمعيات في القلمون إلى افتتاح ورشات خياطة لتصنيع الكمامات القابلة للغسيل بقصد التوفير وتخفيف الأعباء المادية عن المواطن، بعد أن حرص الكثير من المواطنين على شرائها.

في مدينة دير عطية أطلق مركز دير عطية الصحي بالتعاون مع جمعية الوفاق الخيرية والمجتمع المحلي والفرق التطوعية حملة الحماية الذاتية للمجتمع لنشر الوعي ووسائل الحماية الشخصية المجانية لجميع أفراد المجتمع من كمامات ومعقمات وكفوف ولباس واقٍ للكادر الطبي.

وحسب ما ذكر الدكتور محمد زرزور – مدير مركز دير عطية الصحي أن جمعية الوفاق الخيرية قامت بالتعاقد مع مركز خياطة لتصنيع الكمامات القابلة للغسيل من أجل توزيعها على كل الفعاليات الرسمية بالمدينة.

إلى ذلك ستطلق جمعية الوفاق الخيرية في مدينة دير عطية مبادرة إنسانية خيرية مع بداية العام الدراسي 2020 – 2021 تهدف إلى تأمين الكمامات الصحية وتوزيعها على كل المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية حفاظاً على صحة الطلاب والكادر التدريسي في المدارس.

ولم تتوقف المبادرات الإنسانية هنا فقد عبر الكثير من أهالي القلمون عن انزعاجهم من ارتفاع أسعار الكمامات الطبية، وندرتها في بعض المناطق في ظل تفشي فيروس كورونا، وارتفاع سعر الكمامة الواقية الواحدة من 200 إلى أكثر من 500 ليرة، ما دفع بعض الفعاليات والجمعيات وأصحاب الأيادي البيضاء إلى إطلاق مبادرات تتكفل بصناعة الكمامات وتوزيعها مجاناً، ففي مدينة دير عطية تطوعت جمعية خاتون الثقافية التراثية وعبر فريقها النسائي التطوعي لخياطة أعداد كبيرة من الكمامات وتوزيعها مجاناً.

وقالت المهندسة أسماء عبود – رئيسة الجمعية في تصريح لــ«تشرين»: بعدما لاحظنا جشع تجار الكمامات، وابتزازهم للمواطنين، من خلال تصنيع كمامات ملونة ومختلفة الأشكال والأنواع ورفع أسعارها، كان لابد من إطلاق مبادرة لتصنيع الكمامات المجانية بدعم من المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء، حيث قمنا بتهيئة مشغل خياطة، ليكون ورشة لصناعة الكمامات وتوزيعها بشكل مجاني على أبناء المدينة.

وأضافت عبود: يدير المشغل فريق النساء التطوعي التابع للجمعية، ويعملن بشكل مجاني لإنتاج كمامات تكفي لتغطية الحاجة ولتعقيمها وكيها ببخار الماء الممزوج بمواد التعقيم، وتخشى عبود ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعتها.

وكانت مدن وقرى القلمون شهدت فعاليات ومبادرات فردية إنسانية دعمها عدد من المغتربين بتأمين الكمامات ومواد التعقيم، حيث قام منسق المبادرات الإنسانية في القلمون إبراهيم عاصي من خلال فريق شبابي تطوعي بعدة حملات توعوية بأهمية ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا في شوارع مدينة دير عطية، تضمنت توزيع كمامات مجانية على سائقي سيارات السرفيس والتاكسي والركاب والمارة وعدد من الأهالي.

وقال عاصي: إنه بدعم من أصحاب الأيادي البيضاء وعبر فريق متطوع بدؤوا بتوزيع آلاف الكمامات على سائقي السرافيس والتكاسي والركاب والمارة، وخاصة أن مبادرتنا إنسانية ولا تنتمي لأي جهة أو جمعية أو أي مؤسسة خاصة أو حكومية، نهدف منها إلى توصيل الكمامة للمحتاج فعلياً من أهلنا غير القادرين على شراء الكمامات يومياَ بأسعارها الحالية الباهظة، ونعلم جيداً أن مبادرتنا قد لا تمثل شيئا كبيراً مقارنة باحتياجات المدينة إلا أنها محاولة وقد يحاول آخرون تنفيذها وعندها قد تحقق نجاحاً ملحوظاً.

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