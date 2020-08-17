الاتصالات جعلت العالم «قرية صغيرة».. ريف حمص خارجها!

تشرين - مايا حرفوش

يعاني عدد كبير من سكان قرى ريف حمص عدم وجود خدمة الإنترنت في قراهم وتأخر تنفيذ مشروع الكبل الضوئي.

المواطن أحمد من سكان قرية الذهبية يقول في شكواه: إن أغلب بوابات الإنترنت بقرية الذهبية التابعة لمقسم الصويري في ريف حمص الغربي خارج الخدمة، والمقسم لا يقوم بأعمال الصيانة أبداً وعند مراجعتنا لهم يتحججون بأن القرية تبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن المقسم وهذه المسافة بعيدة ووعدونا بإيجاد حل سريع وعلى الرغم من المراجعات العديدة لكننا لم نلقَ أي استجابة.

بدوره المواطن عامر من قرية بزنايا يقول: بعد عدة مراجعات للمقسم في بداية عام ٢٠١٩ قالوا سوف تتم المباشرة بمشروع الكبل الضوئي لتخديم قرى «أم الدوالي واللوبيدة وأم الميس وبزنايا» وفعلاً باشروا بالمشروع وحفروا الزفت والطرقات، ووعدونا بأنه خلال شهرين فقط ستكون الخطوط الجديدة مركبة، والمشروع حتى الآن لم يستكمل بعد، وعلى الرغم من أنه يوجد في هذه القرى عدد كبير من طلاب الجامعات وهم بحاجة كبيرة لاستخدام الإنترنت وقد طالبوا أكثر من مرة فإنهم يتكبدون مبالغ كبيرة حتى يحصلوا على الإنترنت.

من جهته أكد مدير فرع شركة الاتصالات في حمص المهندس كنعان جودا أن قرية الذهبية مخدمة من مركز الصويري بسعة 200 خط وتبعد القرية عن المركز مسافة 9كم (طول مسار الكوابل وليس خط نظر( ، وأن المواصفات الفنية لخدمة الإترنت تضمن جودة الخدمة لمسافة 4كم والمسافة في قرية الذهبية أكثر من ضعف المواصفات وتالياً تعد جودة الإنترنت منخفضة، موضحاً أنه نتيجة إصرار المشتركين على تركيب الخدمة يتم أخذ تعهد بعدم ضمان جودة الخدمة خارج حدود الدارة الهاتفية.

وتابع جودا: بالنسبة للقرى الأخرى تم تركيب وحدة ضوئية في قرية أم الدوالي بسعة ألف رقم ومن المقرر تخديم قرى أم الميس وأم الدوالي وبزنايا من هذه الوحدة، لافتاً إلى أنه تم إحصاء عدد المشتركين القائمين في هذه القرى وتبين وجود 365 اشتراكاً هاتفياً وحوالي 100 اشتراك ADSL، وعدد بوابات الإنترنت لا تكفي لتحويل المشتركين القائمين حالياً، وبالتالي لا يمكن إجراء عملية التحويل حالياً، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع الإدارة العامة في دمشق من أجل تأمين «كروت» بوابات تكفي على الأقل للمشتركين القائمين وسيتم التحويل فور تأمين «الكروت» المطلوبة.

وبيّن جودا أنه بالنسبة لقرية اللوبيدة يتم التنسيق مع الإدارة العامة لتأمين وحدة ضوئية من خلال المشاريع القادمة لتوسيع الخدمة فيها.

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