هل ينزل ترامب عن الشجرة العالية؟

تقرير- صفاء إسماعيل

في هزيمة مخزية لواشنطن في الأمم المتحدة, رفض مجلس الأمن التصويت لمصلحة مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في تشرين الأول القادم, وذلك في إثبات جديد أن الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب لم تعد تحظى بأي دعم دولي.

والأنكى من الهزيمة المدوية بالنسبة لواشنطن هو عزلتها على المسرح العالمي والتي لم تعد سراً على أحد, بل أصبحت جلية بشكل مخز جداً لواشنطن التي فقدت معظم حلفائها وتعيش حالة من العزلة غير المسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة, فعلى مدى 75 عاماً لم تكن أميركا بهذه العزلة التي هي عليها الآن, ورغم كل الرحلات والضغوط والجولات التي أجراها المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم وزير الخارجية مايك يومبيو, إلا أن واشنطن لم تجد في مجلس الأمن من يحالفها في مشروع قرارها الانتقامي ضد إيران سوى دولة صغيرة هي الدومينيكان، رغم وجود دول كانت تقف تقليدياً إلى جانبها في كل شيء كفرنسا وبريطانيا وألمانيا التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار.

ورأت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه لم يكن من المرجح على الإطلاق أن يتم تمرير مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن في ظل المعارضة الروسية- الصينية، مؤكدة أن الاقتراح كان بمثابة حيلة من إدارة ترامب لفتح الطريق أمام المزيد الإجراءات الصارمة ضد إيران، خاصة بعد أن حذفت واشنطن الخطاب المعادي لإيران في المسودات الأولى من القرار على أمل تجنيد المزيد من المؤيدين، ولكن إصرارها على بقاء التمديد إلى أجل غير مسمى جعل التصويت على القرار مستحيلاً.

وبالنسبة لطهران لم تكن الهزيمة الأمريكية مفاجئة أو حتى مستغربة, لأن الإيرانيين يعرفون تمام المعرفة أن المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم ترامب ووزير خارجيته بومبيو قبل أن ينسحبوا من الاتفاق النووي وبعده لم يقرؤوا سطراً واحداً من الاتفاق، فلو كانوا قرؤوا الاتفاق وفهموا بنوده، لما كانوا تفاجؤوا اليوم بالبند الخاص برفع الحظر عن الأسلحة التقليدية عن إيران في تشرين الأول القادم، وبأنهم لا يمكنهم تفعيل “الزناد” وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، لأنهم انسحبوا من الاتفاق.

ومع استخدام كل من روسيا والصين حق النقض “فيتو” ضد مشروع القرار الأمريكي وامتناع 11 دولة عن التصويت, فمن المقرر أن ينتهي مفعول حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً على طهران في تشرين الأول المقبل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة “5+1” وذلك في انتصار جديد للدبلوماسية الإيرانية النشطة التي أثبتت للعالم أجمع حكمتها وتعاطيها المسؤول مع الاتفاق النووي رغم انسحاب أمريكا الأحادي منه وتقاعس الجانب الأوروبي عن الالتزام به.

وفي تصعيد عدائي واستفزازي من واشنطن التي تتجرع مرارة الهزيمة, هددت الإدارة الأمريكية بإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، في الوقت الذي اقترح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة عبر الإنترنت مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وإيران في محاولة لتفادي حدوث مواجهة وتصعيد أكبر في الأمم المتحدة.

كل تطورات المشهد السياسي العالمي تظهر بوضوح عزلة واشنطن وعدم تأثيرها حتى على حلفائها في تمرير إجراءاتها أحادية الجانب التي لا تعبر سوى عن أطماعها, وعليه, فإن السؤال: هل ينتهز ترامب فرصة القمة الأممية لتكون السلّم لينزل بواسطته من أعلى الشجرة, أم سيختار التعنت والبقاء في أعلى الشجرة وحيداً معزولاً؟

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