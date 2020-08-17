نظاما قطر وتركيا.. والمرتزقة ثالثهما

تشرين-تقرير:

يواصل النظامان القطري والتركي استخدام المرتزقة كورقة لاستمرار حالة الفوضى في ليبيا، عبر تدريب هؤلاء المرتزقة على الأراضي القطرية ثم إرسالهم إلى ليبيا.

هذا ليس سراً فقد بات معروفاً لدى الجميع, لكن جديد ما يفعله هذان النظامان هو تضليل العديد من الشبان واستغلال ظروفهم الاقتصادية وإيهامهم بالعمل في قطر ليجدوا أنفسهم في ليبيا بعد أن جردوا من أوراقهم الثبوتية وذلك لزجهم في القتال الدائر هناك لخدمة هذين النظامين وحلفائهما في الداخل الليبي أي “حكومة” السراج .

المعلومات كشفت عن نقل 400 مرتزق جديد إلى قطر للتدريب، وأشارت إلى أن تركيا توهم المرتزقة بنقلهم لقطر “لحراسة مؤسسات حكومية” برواتب مجزية ثم تنقلهم إلى ليبيا.

وتحدثت تقارير عن تفاصيل الطريقة التي تعتمدها المخابرات التركية لخداع المرتزقة، مشيرة إلى دور قطري في استضافتهم وتدريبهم قبل إرسالهم إلى جبهات القتال في ليبيا.

يذكر أن هذه المجموعة الجديدة من المرتزقة تم تجنيدها في المخيمات الواقعة بمناطق سيطرة إرهابيي “جبهة النصرة” في إدلب عبر سماسرة. حيث قيل لهؤلاء “إن العملية تتعلق بالذهاب إلى قطر لحراسة منشآت حكومية مقابل راتب شهري قدره 3 آلاف دولار”. لكن بمجرد الوصول إلى تركيا عبر ما يعرف بجماعتي “سليمان شاه والسلطان مراد” المواليتين للاستخبارات التركية، تم إخبارهم أن الوجهة ستكون ليبيا وبراتب شهري قدره ألفا دولار.

وتستعين تركيا بآلاف المرتزقة لدعم الميليشيا المتطرفة التابعة “لحكومة الوفاق” برئاسة فائز السراج الذي زار تركيا مؤخراً أكثر من مرة والتقى أردوغان.

وتقول المعلومات أيضاً إنه لازال في قطر حوالي 400 مرتزق منذ أشهر، يتلقون التدريب في إحدى القواعد العسكرية بأموال قطرية. وهذه عملية مستمرة في إطار تحضيرات ومخططات أردوغان فيما يتعلق بليبيا في حال فشل أي حل سياسي هناك.

وتسلط الواقعة الضوء ليس فقط على استعانة تركيا بمرتزقة للقتال مقابل المال في حرب بالوكالة، لكن أيضاً على خداع المرتزقة وإيهامهم بسهولة ما سيقومون به، قبل أن يفاجَؤوا بالحقيقة.

وتقول الأرقام إن المرتزقة المجندين الذين أرسلوا إلى ليبيا بلغ عشرات الآلاف، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية وآلاف المرتزقة الصوماليين, حيث كان موقع “صومالي غارديان” كشف في تقرير له، عن قيام قطر وتركيا بتجنيد آلاف المرتزقة الصوماليين، للقتال في ليبيا، إلى جانب “حكومة الوفاق” وميليشيا متحالفة معها، ضد الجيش الوطني الليبي.

وجاء في تقرير موقع “صومالي غارديان”، الذي نشر قبل مدة أن أكثر من 2000 صومالي تم نشرهم من قطر وتركيا على خطوط المواجهة في ليبيا؛ لمساندة “قوات حكومة الوفاق”.

ونقل الموقع عن مجندين صوماليين بالجيش القطري قولهم إن “العديد من زملائهم في البلاد تم نشرهم بالفعل في مناطق المواجهة في ليبيا، وإنهم ينتظرون إرسالهم”.

وأشار الموقع إلى أن قطر، “جندت أكثر من 5000 شاب صومالي انضموا رسمياً إلى جيشها بعد الأزمة الخليجية”، التي بدأت عام 2017.

وأوضح التقرير أن تركيا أيضاً لديها قوات خاصة من الصوماليين الذين أشرف على تجنيدهم ضباط أتراك في مقديشو، غير أن تلك القوات لا تعمل رسمياً ضمن الجيش التركي.

وأشار التقرير إلى معلومات سابقة، تفيد بأن شباباً تم تجنيدهم من طرف الجيش الصومالي، على أن يعملوا بالجيش القطري، قبل أن ينتهي بهم المطاف في ليبيا.

واختتم التقرير بالقول: رغم النفي الحكومي الصومالي إلا أنه من المؤكد أن “مئات المرتزقة الصوماليين موجودون الآن في ليبيا؛ للقتال من أجل قضية لا يعرفونها، وأن المئات سيلتحقون بهم قريباً.

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