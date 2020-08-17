الأولمبياد العلمي السوري.. مهارات وخبرات جديدة للمتفوقين وفرصة لتميزهم على مستوى سورية والعالم

تتيح المشاركة في الأولمبياد العلمي السوري المجال للطلاب لإبراز تميزهم اختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء والمعلوماتية) سواء على مستوى سورية أو العالم وهو ما يحفز المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي للاتجاه نحو التسجيل ضمن فرق الأولمبياد.

وبمجرد صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي في كل عام تعمل هيئة التميز والإبداع على استقطاب وجذب الطلاب الحائزين على علامة 2800 وما فوق للدخول ضمن رحاب المواسم الجديدة من الأولمبياد والتي كان آخرها دعوة المتفوقين بامتحانات العام الدراسي 2019-2020 للتسجيل به.

ويكفي الطالب الراغب بالحصول على هذه الفرصة أن يملأ استمارة التسجيل من خلال الرابط الالكتروني الموجود على صفحة الهيئة الرسمية على الفيسبوك لتقوم إدارة الأولمبياد العلمي السوري بالتواصل معه لإبلاغه بمواعيد الاختبارات ورقمه الامتحاني عبر البريد الإلكتروني وفق المعلومات التي حصلت عليها سانا من الهيئة.

وتتميز تدريبات وأنشطة الأولمبياد العلمي بمختلف أنواعها بأنها مجانية للطلاب حيث يتكفل الأولمبياد بكل المصاريف المترتبة على فعالياته إيمانا منه بأهمية دعم ورعاية المتفوقين وفق تصريح نبوغ ياسين مدير الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع لمندوبة سانا مؤكدة أن الأولمبياد يبني الكفاءة لدى اليافعين المتميزين بالمواد المذكورة أعلاه بالإضافة للنمذجة الرياضية والمناظرة واللغة الإنكليزية.

فوائد الأولمبياد السوري لا تقف عند ذلك بل تمنح الطالب مهارات جديدة مثل التفكير الرياضي والتحليل وطريقة حل المشكلات مما يساعده على فهم المبادئ العلمية بشكل أفضل وأعمق على عكس التعليم التقليدي حيث رأت ياسين أن التعود على اختبارات ومسابقات الأولمبياد عالية المستوى يغرس الثقة بشخصية الطالب وبالتالي يسعى دائما ليكون الأفضل.

من جهة أخرى يحقق الطالب خلال وجوده بالأولمبياد انفتاحاً لافتاً على زملائه والمجتمع إلى جانب تحسين طريقته في التعلم والفهم عبر اطلاعه على أحدث الكتب والمراجع العالمية وباللغة الإنكليزية المرتبطة بما يتعلمه في المدرسة حسب ياسين معتبرة أن الأولمبياد منصة وطنية وعالمية تشعر الطالب بأهميته وإنجازاته إضافة إلى حصوله على الجوائز المادية والعينية والشهادات الدولية والميداليات التي بشكل أو بآخر تبني له سيرة ذاتية أكاديمية مهمة في وقت مبكر من حياته ما يزيد فرصه أيضاً بالحصول على تعلم أفضل في المرحلة الجامعية.

ولا تنتهي الميزات التي يحصل عليها الطالب خلال وجوده بالأولمبياد فقط بل تمتد لما بعد ذلك حيث أوضحت ياسين أنه في حال حقق الطالب إنجازا أو بطولة على المستوى الوطني أو الدولي أو العالمي يمكنه التسجيل في الجامعات السورية أو في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في اختصاص مشابه لاختصاصه في الأولمبياد مباشرة ودون الخضوع لمفاضلة الثانوية العامة.

يذكر أن الهيئة اعتمدت آلية تسجيل جديدة في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لهذا العام والتي تستمر لغاية الخامس عشر من شهر أيلول القادم وهي إتاحة التسجيل الإلكتروني الفوري للمتفوقين عبر الرابط الموجود على صفحة الهيئة الرسمية بعد أن كانت الآلية السابقة تتم عن طريق فتح التسجيل عبر المدارس ومديريات التربية بالمحافظات مع بداية العام الدراسي لطلاب الصف العاشر.

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