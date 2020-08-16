4969 إصابة و68 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية تسجيل 4 آلاف و969 إصابة و68 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 922 ألفا و853 إصابة والوفيات إلى 15 ألفا و685 حالة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المركز الروسي لمكافحة كورونا قوله في بيان اليوم إن عدد المتعافين وصل إلى 732 ألفا و968 إثر شفاء 3 آلاف و557 شخصا مشيرا إلى أن معدل الزيادة في عدد الإصابات اليومي بلغ 5ر0 بالمئة.

وأوضح البيان أن عدد المصابين في العاصمة موسكو ارتفع إلى 252 ألفا و374 بعد تسجيل 688 إصابة جديدة في حين وصل عدد الوفيات إلى 4 آلاف و656 إثر تسجيل 11 حالة جديدة وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة عالميا في قائمة الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

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