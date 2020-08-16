العدوان السعودي يرتكب 146خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 146 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله “إن قوى العدوان ومرتزقته ارتكبت خروقات من بينها خمس غارات على العرج بمديرية الصليف وتحليق طائرة

حربية في أجواء حيس وثماني طائرات تجسسية في أجواء الجاح والجبلية ومدينة الحديدة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخروقات تضمنت 15 خرقاً بقصف مدفعي و111 قذيفة و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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