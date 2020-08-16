سقوط صاروخين وسط العاصمة العراقية بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء التي توجد فيها السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المصدر قوله إن صاروخين نوع كاتيوشا سقطا ضمن المنطقة الخضراء مشيرا إلى أن مكان الاطلاق تم تحديده من خلف كراج النهضة.

وتتعرض المنطقة الخضراء ومناطق أخرى بين فترة وأخرى إلى هجمات بصواريخ وقذائف هاون وآخرها يوم أمس حيث سقط صاروخان داخل معسكر التاجي الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية شمال بغداد.

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