نجوى صليبه

شهدت الحركة الموسيقية في السنوات العشر الأخيرة ظهور فرق موسيقية أو غنائية أسسها شبابٌ هاوٍ أو محترفين، متخذة لوناً خاصاً بها.. بعضها أدى الأغاني الوطنية وبعضها الآخر التراثية أو الشعبية ونادراً ما أدّت الأغاني الطربية، وبعضها كان هدفه الظهور وهذا ما كان له لاسيما بسبب التساهل الذي حصل خلال سنوات الحرب من باب فتح الفرص أمام جميع المبادرات والتي طبعاً كنا بأمس الحاجة لها، وبعضها الآخر أراد التقدم خطوة بمشروعه الخاص والآخر كان يطمح إلى التمويل مع العلم أنه في كل مرة كان يُعرّف عن نفسه بالقول: “نحن فرقة تطوعية وهدفنا إحياء الأغاني التراثية”!! لكن ما يحصل لاحقاً هو اندثار هذه الفرق بهدوء على خلاف الضجة التي تحدثها في بدايتها..

وعلى خلاف هذه الفرق، بدأت فرقة “وفا” نشاطاتها بهدوء وبعيداً عن الضجيج الإعلامي الذي رافق سابقاتها، وذلك منذ عامٍ ونصف، يقول مؤسسها الفنان أحمد الحلاق: الفرقة كانت مشروعي الذي يعيش معي منذ فترة طويلة ولاسيما بعد وفاة الفنان اللبناني الكبير عازار حبيب، وشكّلتها وفاءً للذكريات الطيبة التي كانت تجمعني معه لكوني كنت رئيساً لفرقته الموسيقية في سورية في آخر خمس سنوات من حياته.

وبحسب حلاق، تتكون الفرقة من خمسة أعضاء جامعيين وموهوبين وتهتم بأغاني أيام الزمن الجميل وتُعيد أداء الأغاني القديمة والفلكلور بأسلوب جديد ومعاصر لتذكير هذا الجيل بالأغاني التي كانت ولاتزال تعيش في وجدان وطننا العربي، فكان أول عمل أدته الفرقة عبارة عن مجموعة أغاني قديمة و فلكلور بطريقة حديثة تواكب العصر.

واليوم، تقوم الفرقة بتنفيذ مشروعها الغنائي الثاني، يقول حلاق: هو عبارة عن “ميكس” من أغاني الزمن الجميل ويتمّ تسجيله في استديو “تيون ساوند” وتنفيذ الموزع الموسيقى المعروف عبد الحليم حسن لتكون أيضاً نقطة تقدم على مستوى التنفيذ الموسيقي.

ويضيف: أشعر أنه من واجبي إعادة أغاني الماضي الجميل إلى حاضرنا مهما بلغ حجم العبء المادي الذي أتكلفه، ليس هذا فحسب بل سأعمل على انضمام مغنين وموسيقيين جدد، فقد سمعتُ وأستمع حالياً وسوف أستمع في المستقبل لأي موهبة لكي تظهر ضمن الفرقة وسأحاول إظهارها للجمهور، فبلدنا مليء بالعديد من المواهب الشابة.

ويوضحّ حلاق أن الفرقة شاركت بالعديد من الحفلات والمهرجانات على مستوى دمشق وكُرمت العام الماضي بمهرجان دمشق الثقافي وكان لجميع عناصر الفرقة شهادات تقدير، كما أنها قدمت حفلات عدّة منذ سنة ونصف، وحالياً تم إلغاء بعض الحفلات خوفاً من تفشي وباء كورونا في التجمعات لهذه الحفلات.

أحلام كبيرة ومشروعة تطمح إليها فرقة “وفا” لتكون في المقدمة مستقبلاً، يقول حلاق: إلى حد كبير ستستمر فرقة وفا بالوجود والمحافظة على البرنامج الفني الغنائي الذي تقدمه والذي تتميز بهذه الثلة من الشباب والشابات الذين قدموا على الرغم من صغر سنهم أغان فلكلورية نالت رضا وإعجاب الجمهور في الحفلات التي أقمناها، لذلك تكوّن لدي إصرار على الاستمرار بهذا المشروع الفني الغنائي لكون وجود الفرقة محبب جداً لجمهور حيث أنه يتفاعل معنا بكل الحفلات ويطلب دائماً المزيد.

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