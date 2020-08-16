مصادرة 250 طناً من الإسمنت الأسود معد للتهريب في أسواق حماة

سامي عيسى

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة اليوم سيارة محملة بكمية /12/ طناً ونصف الطن من الإسمنت الأسود اي ما يعادل ٢٥٠ كيساً في حي المزارب كانت متجهة بعكس الاتجاه المرخص لها، حيث كان من المقرر أن تتجه إلى ريف حماة الجنوبي مع إبراز فاتورة قديمة.

وبيّن زياد كوسا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة أنه تم توقيف السائق وإحالته موجوداً للتحقيق بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة مع حجز السيارة والكمية وتسليمها أصولاً إلى فرع عمران بحماة.

أما فيما يتعلق بنشاط المديرية اليوم فأوضح كوسا أنه تم تنظيم ٢٨ ضبطاً لارتكاب أصحابها مخالفات أبرزها بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبط ثلاث منشآت لتصنيع الأجبان ترتكب مخالفات بالمواصفات وبنقص الدسم وزيادة نسبة الملح إضافة إلى ضبوط بحق المخابز بمخالفة نقص وزن وإنتاج خبز سيئ الصنع، وضبط بائع شاورما قام بوضع بقايا الشاورما بالبراد بهدف إعادة بيعها لاحقاً.

وأضاف كوسا إن إجراءات الرقابة وتكثيفها تأتي ضمن إطار حماية الأسواق من التجار والصناعيين المخالفين والمتاجرين بقوت المواطن.

طباعة