القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات في مدينة حماة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن قسم شرطة حماة الخارجي ألقى القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة في المدينة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها وبناء على المعلومات الواردة إلى قسم شرطة حماة الخارجي حول قيام عدة أشخاص بترويج المواد المخدرة في المدينة تمكن قسم الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص.

وأضافت أن الشرطة ضبطت بحوزتهم كمية عشرين كيساً معبأ بالحبوب المخدرة يحوي كل منها على ألف حبة كبتاغون مخدرة وبندقية حربية كما تم احتجاز سيارة خاصة نوعها “لوجان” مشيرة إلى أن الأشخاص الثلاثة اعترفوا خلال التحقيق معهم بتعاطيهم المواد المخدرة وترويجها لعدد من الأشخاص المتوارين.

وبتدقيق وضعهم تبين وجود عدة طلبات بحق أحدهم بجرائم سرقة وحيازة سلاح غير قابل للترخيص مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً .

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