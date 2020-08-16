روحاني: الإدارة الأميركية متغطرسة ومنتهكة للقوانين الدولية

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني استنكاره غطرسة الإدارة الأميركية وانتهاكها القوانين الدولية مشيرا إلى أنها ارتكبت أفظع الجرائم بحق الشعب الإيراني عبر فرض إجراءات أحادية وحظر جائر عليه.

وقال روحاني خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخروجه من الاتفاق النووي وفرض الحظر غير القانوني لم يتجاوز على حقوق الشعب الإيراني فحسب بل انتهك حرمة العهد والاتفاق الجماعي مع عدة دول كما أن الإدارة الأميركية وبكل صلافة اغتالت الفريق قاسم سليماني وأعلنت مسؤوليتها عن ذلك.

وأشار روحاني إلى فشل كل محاولات الإدارة الأميركية غير القانونية لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن تمديد الحظر التسلحي على إيران.

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