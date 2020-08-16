ضبط معمل تعبئة أسطوانات أوكسجين مخالف للمواصفات في ريف دمشق

مركزان الخليل

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق المهندس لؤي سالم في تصريح لـ تشرين أن المديرية سيرت دوريات نوعية خلال اليوم لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار فيها، إضافة لملاحقة البضاعة المخالفة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وخاصة المواد مجهولة المصدر، حيث نظمت عناصر حماية المستهلك بريف دمشق اليوم أكثر من خمسين ضبطاً تموينياً لارتكاب أصحابها مخالفات من أبرزها حيازة مواد مجهولة المصدر و مواد منتهية الصلاحية .

كما تم ضبط عدد من المخابز التموينية و معتمدي بيع خبز بمخالفة الإتجار بالدقيق التمويني والخبز والتلاعب بالكميات المسلّمة على البطاقة الالكترونية و نقص الوزن وسوء صناعة الخبز .

كما تم ضبط معمل تعبئة أسطوانات أوكسجين مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وبيعها بأسعار زائدة إضافة لضبط محطة محروقات لعدم وجود لوحة .ناهيك عن تنظيم عدد من الضبوط لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار و عدم حيازة فواتير الشراء و إبراز فواتير غير نظامية و البيع بسعر زائد .

وأوضح سالم أن أعمال الرقابة مستمرة على مدار الساعة وفي مختلف أسواق المحافظة.

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