“السورية للتجارة” حتى ٦ مساء .. وتشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم .. صحة السويداء تتوقع وصول إصابات كورونا إلى الذروة خلال ١٠ أيام

السويداء - ضياء الصفدي

خلال اجتماع اللجنة المكلفة بالتصدي لفايروس كورونا دائمة الانعقاد برئاسة محافظ السويداء همام صادق دبيات وحضور رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة وكافة المعنيين، قال مدير الصحة الدكتور نزار مهنا: من المتوقع أن نصل إلى الذروة في الإصابات بفايروس كورونا في المحافظة خلال عشرة أيام القادمة، الأمر الذي يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم رسمياً واجتماعياً.

وأشار مهنا إلى أن عدد المسحات يومياً يتراوح بين 17 و27 مسحة وأن هناك 78 حالة مثبتة بالفحص، أغلبها حالات متوسطة تتماثل للشفاء في العزل المنزلي، كما أعلن أن هناك 23 حالة في قسم العزل.

وأكد محافظ السويداء على التطبيق الكامل والدقيق لكافة الإجراءات الاحترازية مشدّداً على عدم التهاون بأي مخالفات وتطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يخالف الإجراءات وخاصة في المقاهي والمطاعم وصالات الأفراح المغلقة والممنوعة بشكل نهائي دون نقاش وتحقيق النسبة القانونية للصالات المفتوحة.

وأشار المحافظ إلى أن ما يحمينا من الوباء هو العمل كفريق واحد وأن يتعامل كافة المواطنين بجدية وبالحماية الذاتية لحماية أنفسهم و أهلهم، منوّهاً بأن الوعي في المحافظة يعتبر جيداً.

من جهة ثانية شدّد المحافظ على أن تأخذ لجنة مراقبة المطاعم والمقاهي كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وبأقصى درجاتها ، وقررت اللجنة استقبال الشكاوى عن طريق مقسم المحافظة على رقم الهاتف 231040، بالإضافة إلى تكثيف جولاتها على مدار الساعة، كما أوعز المحافظ إلى “السورية للتجارة” بفتح منافذ البيع حتى السادسة مساءً، للتخفيف من الازدحام والمحافظة على الإجراءات الصحية.

وأكد مدير فرع السورية للتجارة في محافظة السويداء عاصف حيدر على تسيير سيارات إلى أحياء المدينة والعمل على زيادتها مهيباً بالإخوة المواطنين بالتريث في استجرار المقنن المتوفر لمدة شهرين حتى نهاية الشهر التاسع وارتداء الكمامات وتحقيق التباعد في الصالات حفاظاً على صحتهم.

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