الصحة: وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦٤

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 26 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 16 آب 2020
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الأخبار
"السورية للتجارة" حتى ٦ مساء .. وتشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم ..
نظام أردوغان يمعن بسياسة التتريك في المناطق التي تحتلها قواته شمال سورية
بوريل يطالب النظام التركي بوقف التنقيب عن الغاز في المتوسط
القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) شارك في مجزرة سبايكر
تجهيز منفذ بيع للسورية للتجارة في قرية رامي بريف السويداء الشرقي
لافروف وبومبيو يناقشان اقتراح بوتين عقد قمة لمجلس الأمن حول إيران
طهران: آلية العودة التلقائية للحظر التي تطرحها واشنطن غير قانونية
بوتين يبحث مع لوكاشينكو الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مينسك
سلطات الاحتلال تقتحم قرية عاطوف وتنذر بهدم منشآت تجارية
القضاء على ستة إرهابيين في كركوك