آخر تحديث: 2020-08-16 21:00:14
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وزارة الصحة: تسجيل ٨٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٦٧٧

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التصنيفات: آخر الأخبار

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