القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) شارك في مجزرة سبايكر

ألقت القوات العراقية القبض على أحد أخطر إرهابيي تنظيم (داعش) ممن شاركوا في مجزرة سبايكر بمحافظة صلاح الدين عام 2014.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحي رسول قوله اليوم “إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من خلال المتابعة الميدانية وجهود استمرت أشهراً من إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين الذين شاركوا في مجزرة سبايكر” مشيراً إلى أن عملية القبض تمت في محافظة صلاح الدين.

وأقدم تنظيم (داعش) الإرهابي في حزيران عام 2014 على ارتكاب مجزرة وقتل نحو 1700 من طلبة قاعدة سبايكر الجوية الواقعة شمال مدينة تكريت بينما تمكنت أجهزة الأمن العراقية من اعتقال عدد كبير من منفذي المجزرة وإحالتهم إلى القضاء الذي حكم عليهم بالإعدام.

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