تقديم خدمة التأمين الإلزامي للمركبات بمركز خدمة المواطن بكفرسوسة
أعلنت محافظة دمشق عن تقديم خدمة عقود التأمين الإلزامي للمركبات في مركز خدمة المواطن بكفرسوسة وذلك بالتعاون مع الاتحاد السوري لشركات التأمين.
وبين مدير مراكز خدمة المواطن في المحافظة المهندس لؤي علوش في تصريح لمندوب سانا أن هذه الخدمة تسهل وتبسط الإجراءات المطلوبة من المواطنين في إنجاز معاملاتهم ويتم تقديمها حالياً بمركز كفرسوسة إلى جانب كل من مركزي خدمة المواطن الرئيس بمبنى المحافظة ودمشق القديمة (مكتب عنبر).
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