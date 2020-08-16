لافروف وبومبيو يناقشان اقتراح بوتين عقد قمة لمجلس الأمن حول إيران

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا اليوم مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول ايران والأمن في منطقة الخليج.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك إن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع لقادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا وإيران بخصوص التصعيد حول القضية الإيرانية وإيجاد سبل لضمان أمن موثوق في منطقة الخليج مع مراعاة مصالح الجميع.

ووفقا للبيان أكد لافروف خلال الاتصال دعم روسيا الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي وضع الأساس القانوني الدولي لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة مشيرا الى ان هذا القرار الذي تم اتخاذه عام 2015 يعد إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا يهدف إلى تعزيز نظام الحد من التسلح والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار البيان الى أن المحادثة أجريت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وكان بوتين جدد امس الاول تمسك بلاده الكامل بالاتفاق النووى مع ايران مقترحا عقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الامن الدولى والمانيا وايران لبحث هذا الملف.

ومنيت أمريكا بفشل ذريع يوم الجمعة الماضي في مجلس الأمن الدولي في محاولتها الرامية لتمديد الحظر التسليحي على إيران الذي ينتهى في تشرين الأول القادم حيث عارضت روسيا والصين مسودة القرار الأمريكي فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و 8 أعضاء آخرون عن التصويت وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان هما الدولتين الوحيدتين بين أعضاء المجلس الـ 15 اللتين صوتتا لصالح مسودة القرار.

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