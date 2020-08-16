تجهيز منفذ بيع للسورية للتجارة في قرية رامي بريف السويداء الشرقي

جهز فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء منفذاً لبيع المواد في قرية رامي بالريف الشرقي للمحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكر مدير فرع المؤسسة بالسويداء عاصف حيدر أن إحداث المنفذ يأتي في إطار التوسع الأفقي لمنافذ البيع بالمحافظة.

ولفت حيدر إلى أن المنفذ يضاف لمنفذين جرى إحداثهما خلال الشهر الماضي في بلدة المشنف وقرية أم الزيتون مؤكداً أهمية إحداث منافذ جديدة في عدد من مناطق المحافظة بالفترة القادمة بعد توفير الكادر والموقع المناسب لها.

من جهته ذكر رئيس مجلس بلدية رامي حكمت مقلد أن المنفذ يخدم إضافة إلى قرية رامي قرى الغيضة الشمالية والغيضة الجنوبية والشريحي التابعة للمجلس منوهاً بدور المجتمع المحلي في تقديم الدعم اللازم لتجهيزه.

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