“السورية للتجارة” تبدأ بعرض اللوازم المدرسية في صالاتها وبأسعار منافسة

دمشق- مايا حرفوش

مع اقتراب العام الدراسي بدأت صالات المؤسسة (السورية للتجارة) اليوم ومن خلال صالاتها المنتشرة في المحافظات بعرض اللوازم المدرسية من الصداري والدفاتر .

وأكد مدير المؤسسة ( السورية للتجارة) أحمد نجم بأن أسعار اللوازم المدرسية التي أمنتها المؤسسة في كل صالاتها ستكون أقل من أسعار الأسواق بحوالي 25 بالمئة.

وأضاف نجم : الأسعار التي سيعلن عنها ستكون مناسبة و مدروسة للطلبة وذويهم، إذ لن يتجاوز سعر الصدرية المدرسية الأربعة آلاف ليرة، إضافة إلى وجود نوعيات مختلفة تناسب الجميع.

وأشار نجم إلى أن المؤسسة ستوفر في المرحلة التالية البدلات المدرسية ضمن الصالات وذلك قبل أول أيلول ، منوها بأن المؤسسة تقوم بإنتاج الدفاتر ويتم يومياً إنتاج نحو ١٥ ألف دفتر ، و لا يوجد فرق في أسعار الدفاتر عن العام المنصرم، ومن المحتمل بأن تنخفض أسعار الدفاتر لكونها من إنتاج المؤسسة وبالإمكان التحكم بالأسعار وعرضها بأسعار مناسبة.

ولف نجم إلى أن القسط الخاص باللوازم المدرسية سيطرح قريباً وسيكون بحدود مئة ألف ليرة من دون فوائد أو كفلاء.

طباعة