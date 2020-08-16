طهران: آلية العودة التلقائية للحظر التي تطرحها واشنطن غير قانونية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن آلية العودة التلقائية للحظر على إيران التي تطرحها أمريكا غير قانونية ولا يمكن قبولها.

وقال ظريف في تصريح له اليوم إن الضجيج الذي يثيره الأمريكيون لا يعني أنهم على حق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وعلى لسان كبار مسؤوليها أقرت بأنها لم تعد عضواً في الاتفاق النووي مع إيران.

يذكر أن آلية العودة التلقائية للحظر على إيران “سناب باك” هي أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني والمنصوص عليها ضمنه بين الدول الموقعة على الاتفاق.

من جهة ثانية، تمت اليوم في وزارة الخارجية الإيرانية مراسم تسمية المتحدث الجديد باسم الوزارة سعيد خطيب زاده بدلاً عن المتحدث السابق عباس موسوي.

وكان خطيب زاده يشغل منصب مساعد البحوث والدراسات في مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية.

وتم تعيين المتحدث السابق عباس موسوي سفيراً لإيران لدى جمهورية أذربيجان.

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