بوتين يبحث مع لوكاشينكو الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مينسك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استعداد موسكو للمساعدة في حل المشكلات الناشئة في بيلاروس .

ووفق بيان للمكتب الصحفي التابع للكرملين نقلته وكالة تاس أعرب الجانب الروسي من جديد استعداده لتقديم المساعدة اللازمة لحل المشاكل على أساس مبادئ معاهدة تأسيس دولة الاتحاد وكذلك إذا لزم الأمر من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاتصال مناقشة الوضع الحالي في بيلاروس ولاسيما بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في البلاد والبحث في الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مينسك.

وكان الرئيسان بوتين ولوكاشينكو شددا في اتصال هاتفي أمس على أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وحمايتها من أي محاولات لزعزعتها في الظروف الحالية.

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