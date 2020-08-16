سلطات الاحتلال تقتحم قرية عاطوف وتنذر بهدم منشآت تجارية

اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية عاطوف جنوب طوباس بالضفة الغربية وأنذرت بهدم عدد من المنشآت التجارية.

ونقلت وكالة وفا عن رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأنذرت بهدم عدد من المنشآت التجارية بهدف توسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم قرية شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين.

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