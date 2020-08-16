(السورية للتجارة) تستعد لافتتاح معرض للقرطاسية بحسومات حتى 50 بالمئة

اللاذقية - لوريس عمران

أكد شادي دلالة مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية لـ(تشرين) أنه بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد سيتم افتتاح معرض للقرطاسية واللوازم المدرسية خلال الـ ١٠ أيام المقبلة.

وأشار دلالة إلى أن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي عبر صالات التدخل الإيجابي لتوفير احتياجات الطلبة من الدفاتر والأقلام والقرطاسية بالإضافة إلى الألبسة وبأسعار تصل إلى حدود التكلفة، مبيناً أن هناك سيارات جوالة سيقوم الفرع بتسييرها إلى مختلف المناطق والأحياء التي لايوجد فيها منافذ للبيع.

وأكد دلالة أن السيارات سيتم تحميلها بجميع القرطاسية والألبسة وجميعها بنفس المواصفات والنوعية والسعر، بهدف تخفيف أعباء التنقل على المواطنين وتسهيل حركتهم، مشيراً إلى أن أسعار صالات التدخل الإيجابي للقرطاسية والألبسة ستكون أقل من الأسواق بنسبة تصل لنحو ٣٠- ٥٠%.

طباعة